الجيزة ترفع آثار الأمطار من الشوارع.. والمحافظ يتابع أعمال شفط المياه.. فيديو

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى من خلال التواجد الميدانى السريع لفرق ومعدات شفط مياه الأمطار، حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع خلال جولاته التى استمرت على مدار يوم السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور ومحور 26 يوليو وسفنكس وأحمد عرابي وميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي ومحور محمد أنور السادات.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

كما كلف المحافظ بمراجعة دورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامة العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفوري لفرق الشفط.