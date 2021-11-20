وزير التموين: تعاون الحكومة والمجتمع المدنى يحقق التنمية المستدامة للدولة

كتب ــ مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما يحدث في مصر الآن هو تحقيق لمفهوم التنمية المستدامة الحقيقية والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية من خلال تعاون الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، ومبادرة سقيا الماء نتاج طبيعي بتعاون الدولة مع المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال إطلاق جمعية الأورمان مبادرة "سقيا الماء" لتوفير مياه شرب نقية لغير القادرين فى 5 محافظات بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان.

وأشاد وزير التموين بمبادرة سقيا الماء من الأورمان، داعيا إلى وضع وثيقة واتفاقية بين المحافظات وشركات المياه في كل محافظة والجمعية ويتم وضع مبلغ مالي معين يتم الاتفاق عليه حتى يمكن تنفيذ المبادرة بسرعة ويسر وتحقيق معدلات تنفيذ حقيقية بتكلفة اقتصادية بسيطة حتى تتحقق الاستفادة العظمى من المبادرة، لافتا إلى إن المبادرة تعد إسهاما حقيقيا من المجتمع المدني ومؤسساته فيتنفيذ وتحقيق مشروع تنمية وتطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، تلك المشروعات التي تتم في كافة ربوع مصر تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأكد محموود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "سقيا الماء .. من الاورمان " تهدف الى دعم توصيل مياه الشرب النقية لغير القادرين بخمس محافظات بتكلفة اجمالية وصلت 100 مليون جنيه بواقع 20 مليون لكل محافظة كأكبر واضخم نشاط خيرى من نوعه، وأن إعلان انطلاق مبادرة "سيقا الماء من الأورمان" يشمل بجانب استعراض جوانب تنفيذ المبادرة أهم آليات المتابعة وضمان استفادة الاسر المستحقة بشكل فعلى وخطط دعم المبادرة لجهود الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كرمية لتوصيل مياه الشرب النقية لكل غير قادر .