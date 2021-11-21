اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

التليفزيون السودانى يكشف بنود مسودة الاتفاق السياسى بالخرطوم

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:19 م
التليفزيون السودانى يكشف بنود مسودة الاتفاق السياسى بالخرطوم مراسم التوقيع على الاتفاق السياسى السودانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع اليوم، الأحد، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه حميدتي مسودة الاتفاق السياسي فى القصر الجمهورى، بحسب التليفزيون السودانى.

أبرز بنود مسودة الاتفاق السياسى السودانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية، الأتى:

الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية

تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة

الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان

مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية

ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها

إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته

الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي

بدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري

إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها

العمل على بناء جيش قومي موحد

التحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات

إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه


السودان

عبد الله حمدوك

مجلس السيادة الانتقالى

رئيس وزراء السودان

عبد الفتاح البرهان

الخرطوم

اتفاق سياسي

مسودة الاتفاق السودانى

الاتفاق السياسى السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة