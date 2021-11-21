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التعليم تنفى إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى للفصل الدراسى الأول من المنزل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:08 ص
التعليم تنفى إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى للفصل الدراسى الأول من المنزل انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونياً على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان  تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
 
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انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

مجلس الوزراء

أخبار مصر

امتحانات الفصل الدراسى الاول

امتحانات من المنزل

امتحانات اولى ثانوي

امتحانات ثانية ثانوى

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