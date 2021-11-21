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التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات نوفمبر من فروع بنك ناصر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:00 ص
التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات نوفمبر من فروع بنك ناصر صرف معاشات - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن  الاجتماعى صرف معاشات  نوفمبر اليوم الأحد، من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد  المحددة.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ  ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات نوفمبر  من البنك خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ  قذ شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر  الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات. 
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت  فيه  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.
 

التضامن

صرف معاشات نوفمبر

طرق صرف المعاشات

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