اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حريق اشتعل داخل منزله بالصف

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:32 م
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حريق اشتعل داخل منزله بالصف حريق عقار-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حريق اشتعل داخل منزله بالصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالصف، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
 
وكشفت التحريات إصابة طفل يبلغ من العمر 15 بحروق فى مناطق متفرقة من جسده أثناء تواجده داخل المنزل، فتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
 
وأفادت والدة الطفل أنها كانت خارج المنزل في زيارة لأحد أقاربها فى الوقت الذى أندلعت فيه النيران داخل المنزل، وعقب عودتها فوجئت بالواقعة ووفاة ابنها.
 
 

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