التشيك تبطل مفعول قنبلة وزنها 100 كيلو مدفونة منذ الحرب العالمية الثانية

أبطلت السلطات التشيكية مفعول قنبلة جوية غير متفجرة منذ الحرب العالمية الثانية، تزن حوالى 100 كيلو جرام، وتم إغلاق جزء كبير من منطقة أوسترافا فى بليسنا لعدة ساعات وإخلاء السكان المحليين.

ووفقًا لصحيفة نوفينى التشيكية، فإن فنيو المتفجرات قاموا بإبطال مفعول القنبلة ونقلها إلى مكان آخر للتخلص الآمن منها، وعاد الناس إلى منازلهم.

وتزن القنبلة حوالى 100 كيلوجرام وتم العثور عليها أثناء قيام أحد المواطنين بالتنقيب صباحًا فى حديقة منزله، وتم إبلاغ الشرطة التى أخلت المنطقة .

اكتشافات مماثلة شائعة فى منطقتى أوبافا وأوسترافا، حيث شهدت هذه المنطقة واحدة من أهم المعارك العسكرية فى الحرب العالمية الثانية فى إقليم تشيكوسلوفاكيا السابقة، ولا تزال مخلفات القتال قائمة، ويتم العثور عليها بين الحين والآخر.