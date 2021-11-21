اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران بالسعودية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:07 م
التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران بالسعودية التحالف العربى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب السعودية.
 
وأشار التحالف العربي ، في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم الأحد ، إلى تناثر الشظايا على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة الحوثية.
 
وكان التحالف العربي قد أعلن السبت الماضي، تدمير 13 هدفًا عسكريًا حوثيًا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة في اليمن.
 
وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع، استهدفت عناصر ومعدات جماعة الحوثي خاصة على جبهة مأرب في مسعى لتخفيف الحصار المفروض من قبل جماعة الحوثي على مدن المحافظة.

اليمن

التحالف العربى

جماعة الحوثى

السعودية

طائرة مسيرة

مطار نجران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة