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الانتهاء من مشروع تطوير وحدة إسعاف دروة بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:49 م
الانتهاء من مشروع تطوير وحدة إسعاف دروة بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة تطوير وحدة إسعاف دروة بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة
المنوفية - محمد فتحى

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أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة إسعاف دروة، وذلك ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون.

 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون.

 

وأكد سرور، أن وحدة إسعاف دروة تقع على مساحة حوالى 200م² لخدمة أهالى القرية والمناطق المجاورة ولتلبية احتياجاتهم من هذا المرفق الحيوى لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية للمرضى، مما يسمح بسرعة الوصول لنقل الحالات، فى أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات فى التوقيت المناسب حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأشار سرور إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيراً بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصرى، لافتًا إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

 

من جانبه ،أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


مدينة أشمون

وحدة إسعاف دروة

مبادرة حياة كريمة

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