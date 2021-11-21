الإمارات: نتمنى التوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة

كتب أحمد عرفة

أعربت الإمارات عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. ورحبت الإمارات بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.

وفى وقت سابق وقع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، الأحد، اتفاق سياسى فى القصر الجمهوري السودانى، يضع أسس المرحلة الانتقالية.

وعقب توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء السودانى عب الله حمدوك إن مصلحة السودان هي أولوية، مؤكدا على أنه سيعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ.

وأضاف حمدوك أن الاتفاق سيعمل على تحصين التحول الديمقراطي في السودان، ويعيد مسار المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية، لافتا إلى أن الهدف هو "حقن دماء الشعب السوداني".