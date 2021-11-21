الإعدام شنقا لعامل بمخبز قتل شابا بأعيرة نارية لخلافات بينهما في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى وأمانة سر محمد عفت، بالإعدام شنقا لعامل بمخبز قتل شابا لخلافات بينهما بطلق نارى، وكانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتى الشهر الماضي لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه.

تعود أحداث القضية رقم 17508 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس العام بوصول " كريم ال ص" مقيم بندر بلبيس جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش.

وبسؤال " السيد صابر" 52 عاما والد المجنى عليه، أقر أنه أبصر المتهم ممسكا سلاح نارى " فرد خرطوش" مطلقا عيارا منه صوب نجله، محدثا إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات بينها

وتبين من التحريات قيام " إبراهيم ي ال ال " 25 عامل عامل بمخبز مقيم العاشر من رمضان بارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.