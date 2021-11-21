الإسكندرية قبل وبعد النوة.. رجال المرور يساعدون قائدى السيارات خلال الأمطار

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية أمطار رعدية غزيرة منذ أمس السبت، تسببت فى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية وانتشر رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى لكسح المياه المتراكمة.

وساعد رجال المرور السيارات المتعطلة بدفعها بواسطة الأوناش لمساعدة خروجها من المياه وفتح الطريق.

كما شهد طريق أبوقير تكدس كبير لمياه الأمطار فى فيكتوريا ولوران وجليم وجناكليس، كما شهد طريق الكورنيش أيضا ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأوضاع فى شوارع الإسكندرية وأمر برفع كافه مياه الأمطار على الفور.

وقامت شركة الصرف الصحى بالدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار وتم فتح الطريق على السيارات بالكامل على ساعات قليلة من الشلل المرورى بالإسكندرية بعد النوه.

أما عن حاله الطقس تشهد محافظة الإسكندرية استقرارا فى حاله الطقس حاليا وسطوع للشمس بعد ليلة رعدية وأمطار غزيرة على سماء الإسكندرية.



مياه-الأمطار-فى-الشوارع



هروب-المواطنين-من-الأمطار



الأسكندرية-بعد-طقس-اليوم



الحركة-فى-شوارع-الإسكندرية



الشوارع



الطرق-بعد-سقوط-الأمطار



المرور-يساعد-السيارات-العالقة



إنقاذ-السيارات-العالقة



تسيير-حركة-الشوارع



تسيير-حركة-الطريق



جهود-رجال-المرور



شوارع-الإسكندرية



شوارع-الأسكندرية_1



طقس-الإسكندرية



عمال-الصرف



غرق-الشوارع



غرق-شوارع-الإسكندرية-بمياه-الأمطار



محافظ-الإسكندرية-ورئيس-شركة-الصرف



محافظ-الأسكندرية-يتابع-الموقف



محاولات-تصريف-المياه



مياه-الأمطار-تعيق-حركة-السيارات