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الإسكندرية قبل وبعد النوة.. رجال المرور يساعدون قائدى السيارات خلال الأمطار

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:58 م
الإسكندرية قبل وبعد النوة.. رجال المرور يساعدون قائدى السيارات خلال الأمطار الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية أمطار رعدية غزيرة منذ أمس السبت، تسببت فى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية وانتشر رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى لكسح المياه المتراكمة.

 

وساعد رجال المرور السيارات المتعطلة بدفعها بواسطة الأوناش لمساعدة خروجها من المياه وفتح الطريق.

 

كما شهد طريق أبوقير تكدس كبير لمياه الأمطار فى فيكتوريا ولوران وجليم وجناكليس، كما شهد طريق الكورنيش أيضا ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

 

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأوضاع فى شوارع الإسكندرية وأمر برفع كافه مياه الأمطار على الفور.

 

وقامت شركة الصرف الصحى بالدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار وتم فتح الطريق على السيارات بالكامل على ساعات قليلة من الشلل المرورى بالإسكندرية بعد النوه.

 

أما عن حاله الطقس تشهد محافظة الإسكندرية استقرارا فى حاله الطقس حاليا وسطوع للشمس بعد ليلة رعدية وأمطار غزيرة على سماء الإسكندرية.

 

مياه-الأمطار-فى-الشوارع
مياه-الأمطار-فى-الشوارع

 

هروب-المواطنين-من-الأمطار
هروب-المواطنين-من-الأمطار

 

الأسكندرية-بعد-طقس-اليوم
الأسكندرية-بعد-طقس-اليوم

 

الحركة-فى-شوارع-الإسكندرية
الحركة-فى-شوارع-الإسكندرية

 

الشوارع
الشوارع

 

الطرق-بعد-سقوط-الأمطار
الطرق-بعد-سقوط-الأمطار

 

المرور-يساعد-السيارات-العالقة
المرور-يساعد-السيارات-العالقة

 

إنقاذ-السيارات-العالقة
إنقاذ-السيارات-العالقة

 

تسيير-حركة-الشوارع
تسيير-حركة-الشوارع

 

تسيير-حركة-الطريق
تسيير-حركة-الطريق

 

جهود-رجال-المرور
جهود-رجال-المرور

 

شوارع-الإسكندرية
شوارع-الإسكندرية

 

شوارع-الأسكندرية_1
شوارع-الأسكندرية_1

 

طقس-الإسكندرية
طقس-الإسكندرية

 

عمال-الصرف
عمال-الصرف

 

غرق-الشوارع
غرق-الشوارع

 

غرق-شوارع-الإسكندرية-بمياه-الأمطار
غرق-شوارع-الإسكندرية-بمياه-الأمطار

 

محافظ-الإسكندرية-ورئيس-شركة-الصرف
محافظ-الإسكندرية-ورئيس-شركة-الصرف

 

محافظ-الأسكندرية-يتابع-الموقف
محافظ-الأسكندرية-يتابع-الموقف

 

محاولات-تصريف-المياه
محاولات-تصريف-المياه

 

مياه-الأمطار-تعيق-حركة-السيارات
مياه-الأمطار-تعيق-حركة-السيارات

 

مياه-الأمطار-تغرق-شوارع-الإسكندرية
مياه-الأمطار-تغرق-شوارع-الإسكندرية

 


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