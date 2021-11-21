إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية بجامعة القناة اليوم

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، مستمرة في عملها من خلال غرفة العمليات الرئيسية وسط إجراءات احترازية مشددة، للإعلان المبدئي اليوم الأحد للكشوف، ثم تلقي طلبات الطعون غدا الاثنين، وفحص الطعون الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، مضيفًا تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس للعام الجامعى الحالي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشدده مؤكدًا أن العمل داخل لجان يشمل الاستقبال ثم مراجعة النماذج الورقية فمراجعة النماذج الرقمية بلجنة مراجعة كليات الألسن، والآداب، والهندسة، والزراعة، والحاسبات والتربية لتبدأ أعمال المراجعة النهائية ثم لجنة استيفاء النماذج الرقمية المرسلة لوزارة التعليم العالي المستمرة وذلك لإعلان الكشوف المبدئية فى الوقت المحدد للجدول.

ويرأس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمد سعد، عضو قانونى، والطالب محمد وجيه حسين، الفرقة الثالثة كلية الزراعة، والطالبة منه الله شريف محمد، المستوى الثالث كلية العلوم.