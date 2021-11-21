الأمطار تعود للعريش بقوة ليلا وإغلاق للمدارس والمعاهد الأزهرية (فيديو)

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة العريش هذه الليلة عودة سقوط الأمطار بقوة على كافة انحائها، وكافة مدن المحافظة الأخرى وهى بئر العبد والشيخ زويد ومناطق متفرقة بوسط سيناء ومدينة نخل .

ونقل " تلفزيون اليوم السابع" من منطقة وسط ساحل المدينة مشاهد لهطول المطر وعودة تكون برك المياه، واستمتاع الأهالى بلحظات سقوط المطر، واستنفار المحافظة بمعداتها لسحب المياه بتعاون بين مجالس المدن وشركة المياه .

وكانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ومنطقة شمال سيناء الأزهرية اعلنتا تأجيل الدراسة لليوم الثانى على التوالى بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية حفاظا على حياة الدارسين من التلاميذ والمعلمين .

وشهدت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، قيام مجلس المدينة وشركة الكهرباء بأعمال وضع عوازل بلاستيكية حول اعمدة الكهرباء ببعض المناطق داخل المدينة ، بهدف حماية الاهالى من أى حوادث صعق وماس كهربائى .

وأعلن محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا علي استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، إنه يتابع عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش، وقام بتفقد تصريف المياه من الشوارع بجانب تفقد محطة الصرف الصحي بالعريش.

وأكد المحافظ، على أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.