الأفعى سلاح الجريمة.. سجن هندى مدى الحياة لقتله زوجته المعاقة بلدغة ثعبان

كتبت ريم عبد الحميد

تحول ثعبان كوبرا إلى سلاح فى جريمة قتل عندما استخدمه هندى لقتل زوجته الشابة البالغة من العمر 25 فى محاولة لعدم إثارة الشكوك بشأنه.

ورصدت شبكة سى إن إن الأمريكية قصة "إثرا" الشابة الهندية التى عثرت عليها والدتها فى فراشها بلا حركة وذراعها الأيسر ملطخ بالدماء وأسرعت بها العائلة إلى مستشفى محلى فى ولاية كيرالا جنوب الهند، لكنها كانت قد ماتت بالفعل.

وأكدت الفحوص فى السابع من مايو 2020 ، أنها ماتت نتيجة لدغة ثعبان كوبرا شديد السمية فى الهند قب ساعات، وفقا لوثائق محكمة.

وفى الهند، حيث لا تعتبر لدغات الثعابين أمر غير شائع، كان يمكن أن يكون هذا نهاية الأمر. إلا أن عائلتها اشتبهت فى الأمر وقدمت بلاغا لدى الشرطة.

وبعد محاكمة استحوذت على الاهتمام الوطنى فى الهند، تمت إدانة قاتل إثرا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لجرائم وصفها القاضى بأنها شياطية ومروعة، ووجد القاضى أن موت إثرا كان بسبب الكوبرا، لكن القاتل الحقيقى كان زوجها.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها الثعبان كسلاح.

قصة لقاء الزوجين بدأت عبر إحدى خدمات العثور على شريك، حيث حاولت عائلتها إيجاد شخص يسعد الفتاة المختلفة قليلا، والتى كانت تعانى من إعاقة فى التعلم. وتزوجها كومار فى عام 2018 طمعا، حيث كانت عائلته تعانى من أوضاع غير مستقرة ماليا.

وعند زواجهما حصل الزوج على مهرا بقدر بما وزنه 720 جراما من الذهب وسيارة ونصف مليون روبية.

وبعد إنجاب طفل، طالبت أسرة الزوج من عائلة إثرا المزيد، وأرادوا أن يدفعوا ثمن تأسيس منزل وسيارة ورسوم دراسية لشقيقة ابنهم. ورغم الاستجابة لكل مطالبهم ودفع 8 آلاف روبية للزوج شهريا لرعاية فقط بابنتهم، إلا أن كومار ازداد استياءً.

وبعد متابعة لكيفية ترويض الأفاعى على الإنترنت، بدأ أول محاولة لقتل الزوجة عندا اشترى ثعبان سام ووضعه فى حقيبة وتركه فى المنزل، وطلب من زوجته أن تحضر له هاتفه من غرفة النوم أملا من أن يلدغها الثعبان ويقتلها، لكن إثرا رأت الثعبان ودقت جرس الإنذار.

فأخذ الزوج الثعبان ووضعه فى كيس بلاستيك، حتى حاول مرة أخرى عندما وضع منوم لزوجته فى الطعام، وأخرج الثعبان، وأجبره على لدغ إثرا قبل أن يلقيه بعيدا عن المنزل ليدمر الدليل.