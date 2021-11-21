اليوم السابع
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اغتنم الفرصة وردده الآن بخشوع.. ​دعاء المطر : ​"اللهم صيبا نافعا"

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:12 ص
اغتنم الفرصة وردده الآن بخشوع.. ​دعاء المطر : ​"اللهم صيبا نافعا" دعاء المطر
​كتب - إسماعيل رفعت

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دعاء المطر .. شهدت معظم محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بموجات من الرعد والبرق، ومن الأشياء المستحبة والواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن الرسول الكريم، كان إذا رأى المطر يقول: "اللهم صيبًا نافعًا".

دعاء المطر


دعاء المطر .. من أهم الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء المطر


دعاء المطر .. ورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء المطر


دعاء المطر .. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
 
 

وقد شهدت جميع القطاعات والوزرات، خاصة الخدمية منها، حالة من الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها عدة محافظات، حيث تم تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط ومطروح والمنوفية والبحيرة، كما أعلنت عدة وزرات حالة الطوارئ على رأسها وزارة التنمية المحلية والصحة والكهرباء.

 


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