اليوم السابع
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استكمال إجراءات سحب 65 ألف فدان من مستثمرين غير جادين فى الوادى الجديد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:28 م
استكمال إجراءات سحب 65 ألف فدان من مستثمرين غير جادين فى الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تستكمل محافظة الوادى الجديد، إجراءات سحب مساحة 65 ألف فدان أراضى استثمار زراعى من المستثمرين والشركات غير الجادة من الأراضى المخصصة فى إطار مبادرتى النخيل والحرير، ذلك لعدم الجدية أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

 

وقرر المحافظ وقف كافة التعاملات والإجراءات المستندية الخاصة بإجراءات التخصيص الجديد للأراضى التابعة لصندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ قرار سحب الأراضى من المستثمرين والشركات غير الجادة من الأراضى المخصصة فى إطار مبادرتى النخيل والحرير، ذلك لعدم الجدية أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

 

وجاء قرار محافظ الوادى الجديد بالسحب خلال الاجتماع الذى عقده مؤخرا، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، ومسئولى الاستثمار، وصندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة. وأكد الزملوط، فى بيان صحفى له، دعم المحافظة للمستثمرين الجادين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتمكينهم من نجاح مشروعاتهم.


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