استغاثة لإصدار بطاقة خدمة متكاملة لذوى الاحتياجات بالشرقية.. ووكيل التضامن يرد

كتب - محمود أحمد عطا- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ وليد صبري فوزي مقيم بمدنية العاشر من رمضان ب محافظة الشرقية شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص تأخر حصوله على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقال:"ابني ذوي احتياجات خاصة قدمت أوراقي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فى شهر مارس، وتم رفع الورق لكن نقص في موق التقديم لا يعمل ووعند السؤال كيف تم التصنيف كان الرد أنه حدث خطأ فى أوراقى وإلى الآن لم استلم البطاقة أو تصحيح الخطأ".

من جانبه أفاد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بمحافظة الشرقية، أنه جري التواصل مع المواطن صاحب الشكوي وتكليف مسئول خدمة المواطنين بمتابعة الشكوي وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة .



تقرير وتابع القارئ فى شكواه:انه متزوج ولدية ثلاثة أطفال منهم طفل معاق، كان يعمل حلاق لدى صاحب صالون، الا انه تعرض لحادث أدى لعدم قدرته على تحمل مشاقة الوقوف لفترة بقدميه للعمل بالصالون، مضيفا انه ترك العمل منذ الحادث وأصبح بلا دخل، لافتا أن نجله 8 سنوات يعانى من ضمور فى المخ ويحتاج لعلاج بالإضافة للالتزامات الأسرية كرب أسرة لطفلتين بالابتدائي.

شهادة ميلاد



صورة طفل

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".