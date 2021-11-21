استئناف الدراسة غداً في كفر الشيخ عقب تحسن حالة الطقس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستقبل المدارس والمعاهد الأزهرية الطلاب، غداً الإثنين، عقب قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة لمدة يومي السبت والأحد، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وعقب استقرار حالة الطقس مساء اليوم، سوف تستأنف الدراسة غدا.

وسيبدأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم جولاته المفاجئة للمدارس بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، موجها لجان المتابعة بمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمحافظة، كما وجه برفع مياه الأمطار من أفنية المدرسة، حفاظا على صحة الطلاب.

يذكر أنه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى أكدت بدء الاستقرار فى حالة الطقس، فقد تقرر انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غداً الإثنين الموافق 22 نوفمبر.