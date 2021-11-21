اليوم السابع
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استئناف الدراسة غداً في كفر الشيخ عقب تحسن حالة الطقس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:56 م
استئناف الدراسة غداً في كفر الشيخ عقب تحسن حالة الطقس اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تستقبل المدارس والمعاهد الأزهرية الطلاب، غداً الإثنين، عقب قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة لمدة يومي السبت والأحد، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وعقب استقرار حالة الطقس مساء اليوم، سوف تستأنف الدراسة غدا.

وسيبدأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم جولاته المفاجئة للمدارس بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، موجها لجان المتابعة بمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمحافظة، كما وجه برفع مياه الأمطار من أفنية المدرسة، حفاظا على صحة الطلاب.

يذكر أنه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى أكدت بدء الاستقرار فى حالة الطقس، فقد تقرر انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غداً الإثنين الموافق 22 نوفمبر. 

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى متابعة لحظية للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحى والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضروريةوذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تمر به محافظة الإسكندرية.

 
 

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

طلاب

هطول أمطار

أفنية المدارس

انتظام العملية التعليمية

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