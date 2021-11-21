ارتفاع حصيلة المعتقلين فى هولندا خلال احتجاجات ضد الإغلاق إلى 40 شخصا

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ارتفعت حصيلة الأشخاص المعتقلين في هولندا في أعقاب ليلة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحالة الإغلاق المفروضة في البلاد لمكافحة وقف ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، إلى 40 شخصًا على الأقل.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أن الاضطرابات بدأت في مدينة روتردام غربي البلاد ليلة أول أمس الجمعة، قبل اندلاع أعمال الشغب بمدينة لاهاي غربي البلاد ليلة أمس.



ونفذت الشرطة عمليات اعتقال على خلفية الأحداث، إذ ألقت القبض على 19 شخصا في مدينة لاهاي، و13 آخرين في بلدتين بمقاطعة ليمبورج جنوبي البلاد، فينما ألقت القبض على 8 أشخاص ببلدة أورك.



وكانت هولندا قد أعادت الأسبوع الماضي فرض إغلاق جزئي للتعامل مع تفشي حالات كورونا، واتخذت مجموعة قيود صحية تؤثر بشكل خاص على قطاع المطاعم الذي بات يتوجب عليه إنهاء أعماله بحلول الساعة الـ 8 مساءً.



وتسعى الحكومة الآن إلى منع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن، خاصة الحانات والمطاعم، في محاولة لوقف موجة الإصابات.