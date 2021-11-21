ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى أغسطس الماضى إلى 4433 ألف طن

كتب: مدحت عادل

ارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 4433 ألف طن في شهر أغسطس الماضي "بيان مبدئى"، بينما كانت 4211 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 222 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي أيضا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 2379 ألف طن، بينما كانت 2169 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 210 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي قد شهد ارتفاعا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك المحلي نحو 4 ملايين و47 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 3 ملايين و799 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 499 ألف طن، كما بلغ حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و311 ألف طن ، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4584 ألف طن في شهر أغسطس الماضي "بيان مبدئى"، بينما كانت 3931 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 653 ألف طن.