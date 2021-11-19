اليوم السابع
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ارتفاعات تاريخية.. ماذا حدث لأسعار الغاز المسال الفورية بالسوق الأسيوى؟

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:00 ص
ارتفاعات تاريخية.. ماذا حدث لأسعار الغاز المسال الفورية بالسوق الأسيوى؟ غاز مسال ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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ذكر تقرير الغاز المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث 2021 ،أن أسـعار الغاز الطبيعي المسـال الفورية في السـوق الآسيوي ، كانت على موعد مع ارتفاعات تاريخية وغير مسبوقة ، مع الحفاظ على أفضليته السعرية كما هو معتاد مقارنة بالسوق الأوروبي "حسب مؤشر TTF " ولو أن الاتساع فى الأسعار بينهما قد تقلص بشكل كبير، حيث قفزت الأسعار الفورية في سوق شمال شرق آسيا ( مؤشر شحنات الغاز الطبيعى المسال الفورية لمنطقة آسـيا) خلال شـهر يوليو 2021 إلى 13.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بنحو 11.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شـهر يونيو ( ارتفاع بنسـبة 19 % ).

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك " واعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، أن الأسعار استمرت فى الصعود خلال شهر أغسطس لتصـل إلى 16.4 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ( ارتفاع بنسـبة 20 % ) ثم قفزت قفزة هائلة إلى 23.1 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر سبتمبر ( ارتفاع بنسبة 41 % ) مدعومة بنمو الطلب بسبب معاودة النشاط الاقتصادي في كل من الصين وكوريا الجنوبية ، وشح الإمدادات من محطات التصدير القريبة "إندونيسيا " ، بالإضافة إلى بداية موسم تأمين المخزونات استعداداً لموسم الشتاء .


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الغاز المسال

السوق الاسيوي

الغاز الطبيعي المسال

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