اختطاف 8 مواطنين صينيين فى هجوم على منجم للذهب بالكونغو الديمقراطية

كتب محمد جمال

قال موقع Actualite الكونغولي للأخبار، إنه تم اختطاف ما لا يقل عن ثمانية مواطنين صينيين الليلة الماضية من منجم للذهب في شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ونقل الموقع عن مصدر في سلطة مقاطعة كيفو الجنوبية: "أطلق مجهولون النار، وهاجموا إحدى المنشآت التي تديرها شركة التعدين الصينية Bayond Mining".

وأضاف المصدر: "خلال تبادل الرصاص، لقى حارس أمن كونغولى مصرعه، بعد ذلك قام المهاجمون بخطف ثمانية صينيين وأخذوهم في اتجاه غير معروف".

في نفس الوقت، نشرت سلطات مقاطعة كيفو الجنوبية، قوات إضافية من الشرطة في المنطقة للعثور على المخطوفين وإطلاق سراحهم.

يذكرأن، هرب أكثر من 100 محتجز من سجن ماتادى المتداعى والمكتظ، فى غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، فى عملية أسفرت عن مقتل شرطى وإصابة آخر بجروح خطيرة، كما أفادت مصادر متطابقة.