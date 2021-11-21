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إنشاء مبنى جديد لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بنى سويف

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:43 م
إنشاء مبنى جديد لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بنى سويف جانب من الاجتماع
بنى سويف - هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع لجنة المنشآت بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أحمد محمد حسن عميد كلية الهندسة، محمد سليم أمين عام الجامعة، ومدير وحدة الاستشارات والمستشار المالي وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على إنشاء مبنى جديد لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وذلك في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة للجامعة، ووجه رئيس الجامعة بالبدء في تصميم مباني جديدة لكليات الطب والخدمة الاجتماعية والعلوم وطب الفم والأسنان.

كما وافقت اللجنة على تخصيص مبنى المطبعة القديمة إلى كلية العلوم مع وضع آلية للاستخدام، وتشكيل لجنة فحص من وحدة الاستشارات والإدارة الهندسية لفحص مجمع حمامات السباحة التابع لكلية التربية الرياض

وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، في وقت سابق  تقديم 500 منحة لتدريب الموظفين على دورات الميكروسوفت ومنحهم شهادات معتمدة لدعم وتطوير أداء الجهاز الادارى بالجامعة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور كريم كمال منسق عام التحول الرقمي، محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

 


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