نهضة علمية ..إنجازات التعليم العالى والبحث العلمى فى عهد الرئيس السيسى (إنفوجراف)

شهدت مصر نهضة علمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى ارتفاع تصنيف مصر بالمؤشرات العلمية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض ابرز ارقام النهضة العلمية لمصر منذ عام 2014 -2015 حتى اليوم:

•بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة بزيادة 4 جامعات عن العام 2014-2015

•‎494 كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية عام 2014-2015

• ‎188 برنامجا جديدا فى تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية

•‎35 جامعة أهلية وخاصة بزيادة 17 جامعة منذ 2014-20158



نهضة علمية

• 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط

• 3جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها العام الدراسى 2019 - 2020

• إدراج 16 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاى ضمن أعلى ٥٠٠ جامعة عالميا



نهضة علمية

•إدراج 22 جامعة مصرية بين 129 جامعة عربية لتصنيف QSالعالمى

•زيادة تمثيل الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية الى 17.1%

•إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020



نهضة علمية

• ضم 9 جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي

•ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 مركزا عن 2018 ليصبح 28 من ضمن 136 دولة في عام 2019

•احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة ضمن 230 دولة على مستوى العالم

•احتلت مصر المرتبة 92 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019

• احتلت مصر المرتبة 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية

•احتلت مصر المرتبة 11 عالميا في النشر العلمى في تحلية المياه والأولى أفريقيا والمرتبة 25 في النانو تكنولوجى والثالثة أفريقيا في الزراعة الذكية