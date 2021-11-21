اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نهضة علمية ..إنجازات التعليم العالى والبحث العلمى فى عهد الرئيس السيسى (إنفوجراف)

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:08 ص
نهضة علمية ..إنجازات التعليم العالى والبحث العلمى فى عهد الرئيس السيسى (إنفوجراف) انجازات قطاع التعليم العالى فى عهد السيسى

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شهدت مصر نهضة علمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى ارتفاع  تصنيف مصر بالمؤشرات العلمية.
 
وفى هذا الإنفوجراف نستعرض ابرز ارقام النهضة العلمية لمصر منذ عام 2014 -2015 حتى اليوم:
 
•بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة بزيادة 4 جامعات عن العام 2014-2015
 
•‎494  كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية عام 2014-2015
 
• ‎188 برنامجا جديدا فى تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية
 
•‎35  جامعة أهلية وخاصة بزيادة 17 جامعة منذ 2014-20158
 
نهضة علمية (3)
نهضة علمية 

• 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط

3جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها العام الدراسى 2019 - 2020

• إدراج 16 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاى ضمن أعلى ٥٠٠ جامعة عالميا

نهضة علمية (1)
نهضة علمية 

إدراج 22 جامعة مصرية بين 129 جامعة عربية لتصنيف  QSالعالمى

زيادة تمثيل الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية الى 17.1%

إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020

نهضة علمية (2)
نهضة علمية 

• ضم 9 جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي

ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 مركزا عن 2018 ليصبح 28 من ضمن 136 دولة في عام 2019

احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة ضمن 230 دولة على مستوى العالم

احتلت مصر المرتبة 92 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019

• احتلت مصر المرتبة 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية

احتلت مصر المرتبة 11 عالميا في النشر العلمى في تحلية المياه والأولى أفريقيا والمرتبة 25 في النانو تكنولوجى والثالثة أفريقيا في الزراعة الذكية


نهضة علمية

البحث العلمى

التعليم العالى

الرئيس السيسى

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