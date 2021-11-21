نهضة علمية ..إنجازات التعليم العالى والبحث العلمى فى عهد الرئيس السيسى (إنفوجراف)

نهضة علمية
• 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط
• 3جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها العام الدراسى 2019 - 2020
• إدراج 16 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاى ضمن أعلى ٥٠٠ جامعة عالميا
نهضة علمية
•إدراج 22 جامعة مصرية بين 129 جامعة عربية لتصنيف QSالعالمى
•زيادة تمثيل الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية الى 17.1%
•إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020
نهضة علمية
• ضم 9 جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي
•ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 مركزا عن 2018 ليصبح 28 من ضمن 136 دولة في عام 2019
•احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة ضمن 230 دولة على مستوى العالم
•احتلت مصر المرتبة 92 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019
• احتلت مصر المرتبة 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية
•احتلت مصر المرتبة 11 عالميا في النشر العلمى في تحلية المياه والأولى أفريقيا والمرتبة 25 في النانو تكنولوجى والثالثة أفريقيا في الزراعة الذكية
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