ذهبيتان فى الملاكمة لجامعة القناة ببطولة الشهيد الرفاعي للجامعات المصرية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن حصول الجامعة على ميداليتين ذهبيتين فى لعبة الملاكمة ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ 49 "الشهيد رفاعى".

وتقام دورة الشهيد الرفاعى الـ 49 بالمركز الأوليمبي بالمعادى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطالب عبد الوهاب محمد، حصل علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 60 ك، أما الذهبية الثانية كانت من نصيب الطالب يوسف كرار في وزن فوق 92 ك.

ويشرف على منتخب الجامعة الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، ويضم منتخب الجامعة ثلاث طلاب ويشرف علي الفوج عبدالله عامر، مدير عام رعاية الشباب وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضي ورافق الفريق محمد إمام، من النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تحت شعار "المخدرات بداية عابره تؤدى إلى نهاية هالكه"، استمرت سلسلة الندوات التوعوية التى تنظمها جامعة قناة السويس تماشيًا مع ما تنفذه الدولة من نهضه وتطوير فى كل المجالات من ضمنها تفعيل القانون رقم 52 لسنه 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.

أضاف، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على تقديم التوعية بإضرار التدخين والمخدرات لكونها تمس قضية هامة بالمجتمع وهى صحة المواطن الذى يعتبر الأساس الذى من أجلة تجرى أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعتبر أداه من الأدوات التى تحارب بها التلوث البيئي والحد من ظاهرة التدخين ومنعها بالمنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية.

ذهبيتان فى الملاكمة لجامعة القناة

طالب جامعة قناة السويس عقب الحصول على الذهبية فى البطولة