اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب مينى باص بسبب الشبورة فى العاشر من رمضان.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:14 ص
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب مينى باص بسبب الشبورة فى العاشر من رمضان.. صور الحادث
الشرقية_فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب مينى باص بجوار صينية مصر النور، بطريق مصر النور بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بسبب الشبورة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بجوار صينية مصر النور بطريق مصر النور بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث الذى وقعَّ جراء الشبورة المائية، وتم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، والـ 6 الآخرين إلى مستشفى الغندور بمدينة العاشر من رمضان، لتلقى الإسعافات الطبية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإخطار جهات التحقيق بمدينة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات.

 

انقلاب ميني باص بالعاشر من رمضان 03
انقلاب ميني باص بالعاشر من رمضان 

 

انقلاب ميني باص بالعاشر من رمضان 04
انقلاب ميني باص بالعاشر من رمضان

 


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الشرقية

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