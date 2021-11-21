إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بسبب الشبورة فى الشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكى بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، أمام المدخل الثانى لـ مدينة العاشر من رمضان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 6 أشخاص مصابين جميعًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ جراء انقلاب سيارة سوزوكى بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي.

وتبين من التحريات الأولية انقلاب السيارة بسبب الشبورة المائية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، أمام المدخل الثانى لـ مدينة العاشر من رمضان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، فيما جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لـ رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.