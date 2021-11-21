إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق شباس دسوق في كفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم ملاكى بتوك توك على طريق شباس الشهداء دسوق، بمحافظة كفر الشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.
تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة بوقوع تصادم ملاكى بتوك توك بطريق شباس الشهداء دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم.
وتبين من التقرير الطبى إصابة نورا عبده إبراهيم، 35 سنه، دسوق، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمد شعبان، 55 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسامى محمود محليص، 45 سنه، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم، وسوزان جلال الانه، 45سنه، سحجات وكدمات متعددة بالجسم، وتلقوا الإسعافات اللازمة بالمستشفى.
وعلى صعيد متصل استمر هطول الأمطار، على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وخاصة المناطق المطلة على المنطقة الشمالية من المحافظة الممتد على ساحل البحر المتوسط على مسافة 118 كيلو، بشواطئ مطوبس والبرلس وبلطيم.
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