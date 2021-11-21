إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق شباس دسوق في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم ملاكى بتوك توك على طريق شباس الشهداء دسوق، بمحافظة كفر الشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة بوقوع تصادم ملاكى بتوك توك بطريق شباس الشهداء دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبى إصابة نورا عبده إبراهيم، 35 سنه، دسوق، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمد شعبان، 55 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسامى محمود محليص، 45 سنه، بسحجات وكدمات متعددة بالجسم، وسوزان جلال الانه، 45سنه، سحجات وكدمات متعددة بالجسم، وتلقوا الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

وعلى صعيد متصل استمر هطول الأمطار، على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وخاصة المناطق المطلة على المنطقة الشمالية من المحافظة الممتد على ساحل البحر المتوسط على مسافة 118 كيلو، بشواطئ مطوبس والبرلس وبلطيم.

ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية الصحة ولا غرفة العمليات بمرفق الإسعاف وقوع أي حوادث على الطرق الرئيسية ، وخاصة الطريق الدولي الساحلي الواصل بين 6 محافظات " الاسكندرية ،البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية، وتعطل الدراسة اليوم السبت سواء في التعليم العام أو الأزهري أو الفني، حرصا على سلامة الطلاب.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.