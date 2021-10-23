اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

السبت، 23 أكتوبر 2021 03:00 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ سيارات اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بـ توك توك ودراجة نارية بطريق أبو سكين 7 العنابر بالحامول فى كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بـ توك توك ودراجة نارية بطريق أبو سكين 7 العنابر بالحامول، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبى إصابة خالد محمد خليل، 42 سنه، من الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومجاهد محمد رجب، 80 سنة، من أبو سكين، بكسر بالقدمين وفقدان للوعي، وغريب سلامة غريب، 30 سنة، من أبوسكين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزهرة صقر السيد، 30 سنة، من أبو سكين، بتوقف بعضله القلب ويتم عمل إنعاش قلب رئوى للحالة.

 


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