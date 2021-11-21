إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالى بمطروح

مطروح – حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص من محافظة الغربية، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق الساحل الشمالي، الإسكندرية- مطروح، عند الكيلو 130، أمام قرية هايسندا باي، وتم نقل المصابين للمستشفى.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، محمد عبد العظيم على " 49 سنة "- من محافظة الغربية – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكدمات وسحجات متعددة، و حمدى إبراهيم على " 58 سنة" – من الغربية - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وحسن عبد المنعم سالم " 62 سنة" – من محافظة الغربية – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالضلوع، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات والعلاج وعمل الفحوصات اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث.