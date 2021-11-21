إصابة 14 شخصا بسبب انقلاب ميكروباص في ترعة بعد اصطدامه بتوك توك بالأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن سقوط الميكروباص فى الزراعات وترعة صغيرة على بعد أمتار قليلة من مستشفى القرنة المركزي، ما أسفر عن إصابة 14 مواطنا بكدمات وجروح بسيطة جراء الحادث.

البداية كانت بتلقى العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإصطدام بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" نتيجة السرعة الزائدة، على الطريق الزراعى بالقرب من مستشفى القرنة المركزى، وانتقل على الفور لموقع الحادث برفقته سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، ومعدات مجلس المدينة لتسيير حركة المرور بعد توقفها جراء الحادث.

وفى نفس السياق تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة أعمال رفع عمود إنارة متهالك يمثل خطورة على المارة، ويسىء للمظهر العام للطريق، وذلك بمنطقة شارع السرب بحي وسط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة حرصاً علي سلامة المواطنين، ومنع حدوث أي حوادث صعق بالكهرباء.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إن رئاسة مدينة الأقصر مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، لإعادة المشهد الجمالي والحضاري اللائق للأقصر، بلد الحضارة والتاريخ وعاصمة الثقافة العربية والسياحة العالمية.



إصابة 14 فى إصطدام ميكروباص فى توك توك بجوار مستشفي القرنة



إصطدام ميكروباص فى توك توك بجوار مستشفي القرنة المركزى