اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 14 شخصا بسبب انقلاب ميكروباص في ترعة بعد اصطدامه بتوك توك بالأقصر..صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:33 م
إصابة 14 شخصا بسبب انقلاب ميكروباص في ترعة بعد اصطدامه بتوك توك بالأقصر..صور انقلاب الميكروباص في ترعة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن سقوط الميكروباص فى الزراعات وترعة صغيرة على بعد أمتار قليلة من مستشفى القرنة المركزي، ما أسفر عن إصابة 14 مواطنا بكدمات وجروح بسيطة جراء الحادث.

البداية كانت بتلقى العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإصطدام بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" نتيجة السرعة الزائدة، على الطريق الزراعى بالقرب من مستشفى القرنة المركزى، وانتقل على الفور لموقع الحادث برفقته سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، ومعدات مجلس المدينة لتسيير حركة المرور بعد توقفها جراء الحادث.

وفى نفس السياق تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة أعمال رفع عمود إنارة متهالك يمثل خطورة على المارة، ويسىء للمظهر العام للطريق، وذلك بمنطقة شارع السرب بحي وسط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة حرصاً علي سلامة المواطنين، ومنع حدوث أي حوادث صعق بالكهرباء.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إن رئاسة مدينة الأقصر مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، لإعادة المشهد الجمالي والحضاري اللائق للأقصر، بلد الحضارة والتاريخ وعاصمة الثقافة العربية والسياحة العالمية.

إصابة 14 فى إصطدام ميكروباص فى توك توك بجوار مستشفي القرنة
إصابة 14 فى إصطدام ميكروباص فى توك توك بجوار مستشفي القرنة

 

إصطدام ميكروباص فى توك توك بجوار مستشفي القرنة المركزى
إصطدام ميكروباص فى توك توك بجوار مستشفي القرنة المركزى

 

جانب من آثار الحادث بالقرنة
جانب من آثار الحادث بالقرنة

 


الاقصر

حادث مرورى بالاقصر

اخبار اليوم

اصطدام ميكروباص بتوكتوك

اخبار المحافظات

مدينة القرنة

انقلاب ميكروباص بالقرنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ورشة تأهيل طلبة الألسن والفنون الجميلة الخريجين بجامعة الأقصر لسوق العمل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:28 ص

الأقصر ترفع عمود إنارة متهالك بمنطقة حى وسط وتواصل تطوير المدينة.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:53 ص

مدير معابد الكرنك: افتتاح طريق الكباش يحول الأقصر إلى متحف مفتوح

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:59 ص

هيئة الأرصاد: موجة الطقس السيئ قصيرة تستمر يومين فقط وتنتهي الإثنين

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:09 م

ميديا هب تعلن أسماء الأفلام المرشحة للمرحلة النهائية لمسابقة إنتاج الأفلام القصيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:13 م

لإقامة احتفالية طريق الكباش.. إغلاق معبد الأقصر وعروض الصوت والضوء بالكرنك الخميس المقبل

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:04 م

"الآثار" تواصل استعداداتها لاحتفالية "طريق الكباش" داخل معابد الأقصر (صور)

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:02 م

سرعة وشدة الرياح بالأقصر تتسبب فى إلغاء رحلات البالون الطائر فى البر الغربي

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة