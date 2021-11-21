إصابة 3 أشخاص برصاص طائش فى مطار أتلانتا الأمريكى

وكالات

قالت إدارة أمن النقل الأمريكية، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح عندما أطلق راكب - عن طريق الخطأ – النيران من سلاحه في مطار أتلانتا.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت الإدارة "بحلول الساعة 1:30 ظهر يوم السبت، بدأت عملية بحث في نقطة التفتيش الرئيسية في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بسبب عنصر محظور حدده جهاز الأشعة السينية".

وأضافت الإدارة أنها نصحت الراكب بألا يلمس أي شيء، لكن عندما فتح المقصورة التي تحتوي على العنصر المحظور، اندفع الراكب وأمسك بسلاحه الناري، وفي هذه اللحظة انطلقت الرصاصات.

وبحسب البيان، فر الراكب بعد ذلك من المطار ولم تعتبر الواقعة حادث إطلاق نار نشط. فيما أكد المطار أيضا على "تويتر" عدم وجود حالة إطلاق نار نشط.

وقالت إدارة أمن النقل إن "التقارير الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات لا تشكل خطورة على حياتهم، لكن قد يكون هناك المزيد من الإصابات في أعقاب التقارير المبكرة".

وأوضح المطار أن حركة السفر عادت إلى طبيعتها بسرعة، بعد إخلاء القاعات بحلول الساعة 2:57 مساء، موضحا أنه يجري التحقيق في الحادث من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.

ووفقًا لإدارة أمن المواصلات، يمكن للمسافرين السفر بأسلحة نارية ضمن الأمتعة المسجلة عندما يتم تفريغها وتعبئتها بشكل صحيح، ويجب توضيح حالة السلاح الناري عند تسجيل الوصول ويجب إبلاغ ممثلي شركة الطيران.