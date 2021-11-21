اليوم السابع
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أوبزرفر: فضيحة عنصرية تهز كرة القدم الإنجليزية.. حكام يكشفون التفاصيل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:16 م
أوبزرفر: فضيحة عنصرية تهز كرة القدم الإنجليزية.. حكام يكشفون التفاصيل كرة القدم الانجليزية
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن كرة القدم الإنجليزية تعرضت لفضيحة عنصرية جديدة بعد أن كشف حكام سود وآسيويون عن حجم الإساءة والتحيزالذي يعيقهم من الحصول على مناصب أعلى. 

 

عنصرية كرة القدم الانجليزية
عنصرية كرة القدم الانجليزية

 

ويزعم ملف جمعه مسئولو المباريات، وأطلعت عليه "الأوبزرفر"، أن العنصرية في نظام التحكيم لاتحاد كرة القدم تقوض جهود السود والآسيويين للوصول إلى أعلى مستويات اللعبة.

 

يحتوي تقرير حول "التنوع" داخل اللعبة المقدم إلى اتحاد كرة القدم على تعليقات عنصرية يُزعم أن مراقبين يقومون بتقييم الحكام للترقية إلى الدوريات العليا أدلوا بها. ويواجه اتحاد الكرة الآن دعوات لإجراء تحقيق عاجل.

 

وقال توني بورنيت ، الرئيس التنفيذي لمنظمة Kick It Out الخيرية المناهضة للعنصرية: "إن الافتقار إلى التنوع في التحكيم هو أكبر فشل لنا في كرة القدم. السود والآسيويون لا يصلون إلى نخبة التحكيم ".

 

وأبرز ما جاء في نتائج التحقيق الذى أجرته الأوبزرفر هو أن التقرير الذى قدم إلى اتحاد كرة القدم يسلط الضوء على  مزاعم العنصرية بين المراقبين الذين يحدّدون الحكام الذين يترقون. ويُزعم أن أحد المراقبين قال لحكم: "يمكنكم جميعًا الركض بسرعة ، لكن هذا كل ما أنتم تجيدون فعله ".

 

وأطلق بعض الحكام من الأقليات العرقية على المستويات الأدنى من نظام التحكيم لقب "مقبرة الرجل الأسود" بسبب مزاعم منعهم من قبل المقيمين البيض من الوصول إلى أعلى المستويات.

 

ولا يوجد حكام سود أو آسيويون في الدوري الممتاز أو البطولة. وهناك أربعة حكام فقط من الأقليات العرقية يعملون في الأقسام السبعة الأولى في البلاد.

 

كما وجد التقرير أن لجنة الحكام المكونة من 14 عضوًا في الاتحاد الإنجليزي ، والتي تتمثل مهمتها في تحسين التنوع في قوة العمل التي يبلغ قوامها 24500 فرد ، ليس لديها ممثلون سود أو آسيويون.


العنصرية في كرة القدم الإنجليزية

العنصرية في بريطانيا

المملكة المتحدة

الحكام السود والاسيويون في الكرة الإنجليزية

الاتحاد الانجليزى

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