أعراض وعلامات نقص الكالسيوم والحديد وفيتامين "د" بالجسم

كتبت إيناس البنا

تلعب المغذيات دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الجسم الصحية، ويحتاج جسم الإنسان إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، لكل منها دور مهم.

ووفقًا لتقرير موقع "timesnownews"، غالبًا ما يكون كل نقص غذائي مصحوبًا بعلامات وأعراض معينة يجب على الأشخاص البحث عنها لمنع تدهور الصحة.

نقص التغذية المشترك

فيما يلي بعض النواقص الغذائية الشائعة وعلاماتها:

الكالسيوم

يوفر الكالسيوم العديد من العناصر الهامة لصحة الدماغ والعين والعضلات، ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم، إلى تطور حالات مثل هشاشة العظام وإعتام عدسة العين ومشاكل الأسنان واللثة.

في حين أنه قد لا تكون هناك أي علامات على نقص الكالسيوم في مرحلته المبكرة ، إلا أن بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها هي كما يلي:

هلوسة أو ارتباك

أظافر هشة

تشنجات عضلية

فقدان الذاكرة

تغيرات في السلوك والمزاج

بعض مصادر الكالسيوم الغذائية الشائعة تشمل الحليب والجبن وفول الصويا واللفت والبروكلي.

اليود:



يساعد اليود في تنظيم وظيفة الغدة الدرقية ويمكن أن يؤدي نقصه إلى حالة شائعة تعرف باسم قصور الغدة الدرقية، أعراض نقص الغدة الدرقية التي يجب البحث عنها هي:

زيادة الوزن المفاجئة

تساقط شعر

تعب

الشعور بالبرودة

تورم الرقبة

تشمل بعض المصادر الغذائية الشائعة لليود سمك القد والملح المعالج باليود والحليب والأعشاب البحرية والروبيان.

الحديد

فقر الدم، هو أحد أكثر أمراض الدم شيوعًا، فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لنقص الحديد:

الصداع والدوخة

خفقان القلب

ضعف مستمر

وجع في الصدر أو ضيق في التنفس

جلد شاحب

تشمل بعض المصادر الغذائية الشائعة للحديد اللفت والسبانخ والكبد والفول والمكسرات.

فيتامين ب 12

من إحداث مشاكل معرفية إلى التسبب في تلف الأعصاب، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الدماغ والعضلات وغير ذلك، وتشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 ما يلي:

تغير المزاج

فقدان الوزن المفاجئ

التعب المستمر

عدم التوازن والتنسيق

عضلة ضعيفة

تشمل بعض المصادر الغذائية الشائعة لفيتامين ب 12 السردين ولحم البقر والتونة والشمندر والفطر.

فيتامين د

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف الوظيفة الإدراكية ومشاكل العظام، وفيما يلي بعض الأعراض التي يجب البحث عنها:

غثيان

إمساك

تعب

الالتباس

كثرة التبول

بينما لا يزال ضوء الشمس أحد أهم المصادر الطبيعية لفيتامين د ، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة أيضًا في تلبية متطلباته. تشمل بعض المصادر الغذائية الشائعة لفيتامين (د) البيض والتونة والسلمون والحبوب المدعمة واللحوم الحمراء.