كل ما تريد معرفته عن فقر الدم من أعراض وأسباب وطرق العلاج

كتبت هند عادل

فقر الدم هو حالة يفتقر فيها المريض إلى ما يكفى من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين الكافى إلى أنسجة الجسم، ويمكن أن تؤدى الإصابة بفقر الدم، الذى يشار إليه أيضًا باسم انخفاض الهيموجلوبين، إلى الشعور بالتعب والضعف.

ووفقا لتقرير لموقع "مايو كلينك" هناك العديد من أشكال فقر الدم، ولكل منها أسبابه الخاصة، ويمكن أن يكون فقر الدم مؤقتًا أو طويل الأمد، ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد فى معظم الحالات، ويكون لفقر الدم أكثر من سبب لذلك يجب مراجعة الطبيب عند الشك فى الإصابة به، حيث يمكن أن يكون تحذيرا لمرض خطير.

ما علاج فقر الدم؟

تكون علاجات فقر الدم بين تناول المكملات الغذائية والإجراءات الطبية، وقد تتمكن من منع بعض أنواع فقر الدم من خلال اتباع نظام غذائى صحى ومتنوع.

ما أنواع فقر الدم؟

فقر دم لاتنسجى

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

فقر الدم المنجلى

الثلاسيميا

فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات

ما أعراض فقر الدم؟

تختلف علامات فقر الدم وأعراضه تبعًا لسبب وشدة فقر الدم اعتمادًا على أسباب فقر الدم، وقد لا تظهر أعراض.

ما العلامات والأعراض الخاصة بفقر الدم؟

تعب

ضعف

جلد شاحب أو مصفر

عدم انتظام ضربات القلب

ضيق في التنفس

الدوخة أو الدوار

ألم صدر

برودة اليدين والقدمين

الصداع

ما أسباب الإصابة بفقر الدم؟





يمكن أن يكون فقر الدم ناتجًا عن حالة موجودة عند الولادة (خلقى) أو حالة متطورة (مكتسبة)، ويحدث فقر الدم عندما لا يحتوى الدم على ما يكفى من خلايا الدم الحمراء.

يمكن أن يحدث فقر الدم إذا:

لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء

يتسبب النزيف فى فقدان خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر مما يمكن استبدالها

يدمر جسمك خلايا الدم الحمراء

ما الأنواع المختلفة من فقر الدم؟

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد: يحدث هذا النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم بسبب نقص الحديد فى الجسم، حيث يحتاج نخاع العظم إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وبدون كمية كافية من الحديد لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين لخلايا الدم الحمراء.

فقر الدم الناجم عن نقص مكملات الحديد: يحدث هذا النوع من فقر الدم عند العديد من النساء الحوامل كما أنه ناتج عن فقدان الدم، مثل نزيف الحيض الغزير قرحة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة سرطان الأمعاء الغليظة والاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الآلام المتوفرة بدون وصفة طبية خاصة الأسبرين، الذى يمكن أن يسبب التهاب بطانة المعدة ما يؤدى إلى فقدان الدم، ومن المهم تحديد مصدر نقص الحديد لمنع تكرار فقر الدم.

فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات: إلى جانب الحديد ، يحتاج جسمك إلى حمض الفوليك وفيتامين ب 12 لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى فى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، بعض الأشخاص الذين يستهلكون كمية كافية من فيتامين ب 12 غير قادرين على امتصاص الفيتامين ما يمكن أن يؤدى إلى فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، المعروف أيضًا باسم فقر الدم الخبيث.

فقر الدم الناتج عن الالتهاب: يمكن أن تتداخل بعض الأمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الكلى ومرض كرون وأمراض الالتهابات الحادة أو المزمنة الأخرى - مع إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فقر دم لاتنسجي: يحدث فقر الدم النادر الذي يهدد الحياة عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وتشمل أسباب فقر الدم اللاتنسجي العدوى وبعض الأدوية وأمراض المناعة الذاتية والتعرض للمواد الكيميائية السامة.

فقر الدم المصاحب لمرض نخاع العظام: مجموعة متنوعة من الأمراض ، مثل اللوكيميا والتليف النقوي، ويمكن أن يحدث فقر الدم نتيجة التأثير على إنتاج الدم فى نخاع العظام، وتختلف تأثيرات هذه الأنواع من السرطان والاضطرابات الشبيهة بالسرطان من خفيفة إلى مهددة للحياة.

فقر الدم الانحلالي: تتطور هذه المجموعة من فقر الدم عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من قدرة نخاع العظام على استبدالها تزيد بعض أمراض الدم من تدمير خلايا الدم الحمراء.