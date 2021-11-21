أخبار مصر: بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى عمر 15 عاما

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلالن وزارة الصحة بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى عمر 15 عاما، وترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي فى السودان، بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، إضافة إلى متابعة أحوال الطقس في مختلف المحافظات، وتقديم لجنة حسين لبيب استقالتها من إدارة نادي الزمالك..

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الصحة تعلن بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى عمر 15 عاما

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة بدأت فى تطعيم الأطفال حتى عمر 15 عاما فى المدارس والمعاهد والجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

رئيس الوزراء: 600 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بشرم الشيخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

مجلس الشيوخ يحسم مواد الإصدار بقانون حماية المسنين.. إشادة برلمانية واسعة.. الأعضاء يعتبرونه "رد للجميل" وترجمة لتوجهات الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى.. ومطالبات بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين

وسط إشادة برلمانية واسعة، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الانتهاء من حسم مواد إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد أخذ الموافقة المبدئية عليه أكد خلالها الأعضاء مدي أهمية المشروع وبما يؤكد أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية نحو الطريق الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن كونه يسد ثغرة في التشريع المصري.

الصحة: لم نتخذ قرارا بتطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن الوزارة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن تطعيم الفئات المستثناة من تطعيمات لقاح كورونا مثل الحوامل والمرضعات والمصابين بحساسية مفرطة للقاح .

"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية وغذائية لأهالى أسوان وترصد احتياجات المتضررين

أطلقت مؤسسة حياة كريمة صباح اليوم، قوافل طبية موسعة موجهه لأهالي محافظة أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة التي شهدتها المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تنفيذ أربع قوافل طبية متعددة التخصصات.

صور جديدة لمحور كلابشة أعلى النيل بأسوان بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة مليار جنيه

نشرت وزارة النقل صورا لمحور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة إجمالية مقدارها 1.050 مليار جنيه، حيث تم تشغيله تجريبياً وأصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي أمام حركة المرور.

نص مشروع قانون الحكومة بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء

ننشر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

التعليم تنفى إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى للفصل الدراسى الأول من المنزل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونياً على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

بالأرقام.. مصر الـ11 عالميا والأول أفريقيا فى النشر العلمى عن تحلية المياه وبالمرتبة 25 فى النانو تكنولوجى.. والمركز الثانى فى مؤشر الاقتصاديات الناشئة.. و31.7 ألف بحث منشور دوليا..و8 مجلات تدرج بتصنيف كلاريفيت

أحرزت الدولة المصرية تقدما كبيرا فى ملف مؤشرات البحث العلمى والابتكار الدولية نتيجة لاهتمام الرئيس السيسى بالبحث العلمى والاهتمام بالعلم، وهو ما بلوره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وانعكس ذلك على تقدم مصر فى كافة المؤشرات العالمية المتعلقة بالبحث العلمى حيث تمتلك مصر 148 ألف باحث فى البحث والتطوير فى مصر.

حياة كريمة.. الصحة تطلق 44 قافلة طبية مجانية بالمناطق النائية حتى نهاية نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 44 قافلة طبية مجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".

التعليم: اتجاه لوضع امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اتجاها بأن يتم وضع امتحان الصف الرابع الابتدائي المقرر عقده نهاية الشهر الجارى وبداية ديسمبر المقبل، على مستوى الإدارات التعليمية وليس المدارس نفسها، حيث يقوم كل موجه مادة بوضع امتحان يستهدف التأكد من مطابقة الامتحانات لطريقة التقييم الجديدة التي تعتمد على الفهم وقياس نواتج التعلم.

جهاز تنظيم الاتصالات يخطر شركات المحمول ببدء العمل بالترددات الجديدة لتحسين الخدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإخطار شركات المحمول الفائزة بمزايدة الترددات فودافون مصر والمصرية للاتصالات واتصالات مصر، ببدء العمل بالترددات الجديدة التى تم تخصيصها مؤخرا وتصل إلي 40 ميجا هيرتز وفقا لما أكدته مصادر لليوم السابع.

منفذ عملية القدس ارتدى زى رجل دين يهودى ودرعا واقيا من الرصاص

كشفت مصادر إعلامية فلسطينية، اليوم الأحد، عن صورة تبرز منفذ عملية القدس فادى محمود أبو شخيدم خلال الاشتباك المسلح الذى اندلع في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

السودان يوقع اتفاقا سياسيا من 14 بندا.. وكالة الأنباء السودانية تبرز إطلاق سراح المعتقلين وانتقال السلطة للمدنيين.. البرهان: الاتفاق يضع أسسا صحيحة للفترة الانتقالية.. حمدوك: مصلحة البلاد وحقن الدماء أولوية

وقع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، الأحد، اتفاق سياسى فى القصر الجمهوري السودانى، يضع أسس المرحلة الانتقالية.

فيروز تحتفل بعيد ميلادها الـ 86.. جارة القمر معشوقة كل العرب.. رفضت ترك منزلها ببيروت رغم تعرضه للقصف.. كرمها 3 رؤساء فرنسيين ومنحوها وسام فارس.. غنت لكل الأوطان وخصت مصر بأغنية" عادت شمسك الذهب"

نحتفل اليوم بعيد الميلاد الـ 86 لأيقونة الغناء وجارة القمر" الست فيروز" كما يطلقون عليها في لبنان.. فيروز ليست مجرد مطربة لبنانية يحبها الجمهور العربي ويعشق أغانيها، لكنها رمز وطني لبناني وقيمة كبيرة يجمع على حبها كل عربي، وربما يختلف اللبنانيون في أمور كثيرة وعلى أشخاص متعددة ولكنهم جميعا يجمعون على حب وتقدير وافتخار وإعزاز لتلك الفنانة التي نحفظ أغانيها عن ظهر قلب .

طقس الشتاء.. ارتدوا الملابس الثقيلة.. أجواء باردة بكافة الأنحاء ليلا.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. الشبورة تعود من جديد غدا.. وهذه خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

تخف حدة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم، ولكن يستمر سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل حدة الأمطاروتكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي في الشتاء بعد استبعاده للمباراة الثالثة

للمباراة الثالثة على التوالي، خرج محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

لجنة حسين لبيب تتقدم باستقالتها من إدارة نادى الزمالك لإجراء الانتخابات

أكد حسين السمرى المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى برئاسة حسين لبيب عقدت جلسة في الساعات الماضية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتم الاتفاق على تقديم اللجنة استقالتها.