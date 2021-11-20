اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 10:59 ص
أكرم القصاص
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3.7 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لدعم عمال مفصولين من شركة إيرباص بفرنسا‎‎

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:48 ص
3.7 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لدعم عمال مفصولين من شركة إيرباص بفرنسا‎‎ إيرباص
أ ش أ

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أكدت المفوضية الأوروبية، تخصيص 3.7 مليون يورو لدعم 297 من عمال شركة "إيرباص" المفصولين في فرنسا، بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك عبر الصندوق الأوروبي لتعديل العولمة ودعم العمال المُشردين (EGF)، بما يُساعدهم في العثور على وظائف جديدة أو البدء في تدشين أعمال خاصة.


وقال مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت - في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم /السبت/ - "إن تضامن الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية خاصة في أوقات الأزمات، ومن خلال صندوق (EGF) سنعمل على تمكين 297 شخصا في قطاع الطيران في فرنسا ممن فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا للعودة إلى حياتهم المهنية مرة أخرى من خلال المشورة المستهدفة بشأن إنشاء الأعمال والمنح لمساعدتهم على إنشاء شركاتهم الخاصة".


وأضاف البيان أن جائحة "كورونا" وقيود السفر ذات الصلة أضرت قطاع الطيران بشدة، كما أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عنها إلى خفض القوة الشرائية للعديد من عملاء النقل الجوي.


وتم تعليق أو إلغاء خطط شراء طائرات جديدة، وإيقاف العديد من الطائرات قبل الأوان كجزء من خطط إعادة الهيكلة لشركات الطيران.


وفي فرنسا، وعلى الرغم من الاستخدام الواسع لخطط العمل ذات الوقت القصير، كان على شركة "إيرباص" تنفيذ خطة إعادة هيكلة وفقد العديد من العمال وظائفهم.


وبفضل صندوق (EGF)، سيحصل 297 عاملاً سابقًا في شركة "إيرباص" على دعم نشط وموجه لسوق العمل لمساعدتهم على بدء أعمالهم التجارية الخاصة والعودة إلى العمل.


يورو

المفوضية الأوروبية

شركة إيرباص

فرنسا

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