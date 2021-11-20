وزير العدل يصدر قرارا بضم المستشار سمير كمال عضوا بمحكمة القيم

كتب: إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 7551 لسنة 2021 بضم المستشار سمير محمد كمال على يوسف إلى تشكيل محكمة القيم.

والمستشار سمير كمال من مواليد 16 ديسمبر 1950 حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة العام 1972، وتدرج بوظائف النيابة الادارية بداية من مساعد نيابة العام 1975، وحتى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وهى الدرجة التى كان يشغلها حتى تم رفع اسمه اعتبارا من ديسمبر 2020 لبلوغه السن القانونية للتقاعد مع بقائة فى الخدمة حتى 30يونيو 2021 بقرار من وزير العدل رقم8654 فى 30 نوفمبر2020.

وعمل المستشار سمير كمال فى النيابات الادارية لكل من النقل وشركات الزراعه والاسكان ومناطق المنصورة والزقازيق والاسماعيلية والثقافة والاعلام والادارة المحلية والدعوى التاديبية والتفتيش والشئون المالية والادارية، وسبق اعارتة للعمل ميتشارا قانونيا بالهيئة العامه للخدمات الصحية بإمارة ابوظبى لمدة سنة بقرار من رئيس الوزراء وتجددت حتى العام 2011.

كما تم انتدابه لتدريس التطبيقات العملية بكلية حقوق عين شمس 2003 / 2004 وانتدابة مستشارا قانونيا باكاديمية الفنون، وانتدابة محكما مرجحًا عن شركة الفرقان مصر للاعمال الهندسية والمقاولات فى التحكيم المقام ضد الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالهيئة العامه للابنية التعليمية بقرار من وزير العدل فى فبراير 2005.