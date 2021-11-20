اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: نستعين بخبراء من ألمانيا لتدريب طالبات مشروع "هى تقود"

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:27 م
وزيرة الهجرة: نستعين بخبراء من ألمانيا لتدريب طالبات مشروع "هى تقود" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب ـ محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن برنامج "هي تقود" يرأسه رجل، وهذا يعكس حجم التغيير الحاصل في مصر حول المرأة، وأضافت أن ألمانيا قامت على التعليم الفني وسوف تتعاون وزارة الهجرة من خلال جذب علماء وخبراء مصر بالخارج لتدريب طالبات برنامج "هي تقود" الذي أطلقته مؤسسة شباب القادة.
 
وأشارت إلى أن القيادة السياسية مهتمة للغاية بالمرأة، ووجهت رسالة للطالبات: "فخورون بكم جميعا، مكنتش أقدر أتكلم وأنا صغيرة قدام وزير، لكن ثقتكم في أنفسكن والرد والشرح دليل وصولكن لقمة النضج والتفوق.. أنا حقيقي فخورة بكل فتاة مصرية في التعليم الفني. ثقي في نفسك وآمني بربك والقيادة السياسية، كل حاجة بتعمليها هتنجح".
 
ويشارك في حضور المسابقة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
 
وبرنامج "هي تقود"، الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشرعاتهن.
 
 

التربية والتعليم

مسابقة هى تقود

مؤسسة شباب القادة

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