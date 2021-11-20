اليوم السابع
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نادى قضاة سوهاج يقيم حفل تأبين لـ112 مستشارا راحلا من شيوخ القضاة.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:35 ص
نادى قضاة سوهاج يقيم حفل تأبين لـ112 مستشارا راحلا من شيوخ القضاة.. صور نادى قضاة سوهاج يقيم حفل تأبين
سوهاج محمود مقبول

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نظم نادى القضاة بمحافظة سوهاج ، برئاسة المستشار جمال أبوكريشة، حفلاً لتأبين عدد 112 مستشارًا راحلا، والذين أثروا القضاء بعطائهم.

وقال المستشار جمال أبوكريشة رئيس نادى قضاة سوهاج، أن حفل التأبين الجماعى الأول لعدد 112 مستشارًا من الراحلين من شيوخ القضاة ممن كانت مسيرتهم الحافلة بالقضاء ورحلوا عن عالمنا الذين أثروا القضاء بعطائهم وفاءً لهم وتكريم لأسرهم.

وتم تكريم المستشار الراحل عبدالرحمن أبوسداح، وتسلم درع التقدير كريمته عبير أبوسداح، وعبرت عن سعادتها بحفل التأبين لوالدها بعد مسيرة عطاء تدرج خلالها فى عدد من المناصب القيادية حتى نائب رئيس محكمة استئناف المنصورة.

وعلى جانبا أخر أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد لحضور فعاليات حفل التأبين الجماعى للسادة المستشارين الراحلين من أعضاء نادى قضاة سوهاج، والذى بنادى قضاة سوهاج، بحضور المستشار جمال أبو كريشة رئيس نادى قضاة سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والعميد عمرو توبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وعدد من المستشارين، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، والشخصيات العامة، وأهالى وأسر المستشارين.

تضمن الحفل تكريم أسماء 112 من الراحلين من المستشارين، وتقديم دروع تذكارية تخليدا لذكراهم تسلمها ذويهم، وقدمها رئيس نادى قضاة سوهاج، ثم كلمات لرجال الدين، واختتم الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (20)
حفل تأبين 112 مستشار راحلا

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (21)
حفل تأبين 112 مستشار راحلا

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (22)
حفل تأبين 112 مستشار راحلا

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (23)
حفل تأبين 112 مستشار راحلا

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (24)
حفلاً لتأبين 113 مستشارًا راحلا 

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (25)
نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 112 مستشارًا راحلا

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (26)
نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 112 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة 

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (27)
نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 112 مستشارًا راحلا 
 
نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (1) حفل لتأبين 112 مستشارًا راحلا

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (15)
نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (15)

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (16)
 نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 112 مستشارًا راحلا 
 

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (17)
 نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 112 مستشارًا راحلا 

 

نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (18)
 نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 112 مستشارًا راحلا 
 
نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 113 مستشارًا الراحلين من شيوخ القضاة (19)
 نادى قضاة سوهاج يقيم حفلاً لتأبين 112 مستشارًا راحلا 

 

 


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