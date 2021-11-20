مياه مطروح: رفع حالة التأهب والتعامل مع النوة وسحب تجمعات المياه المتراكمة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الدفع بعدد ٤٥ سيارة ومعده لشفط المياه المتراكمة في شوارع مدن المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الازمات والطوارئ بإجمالي عدد ١٨٠ فردا من موظفي الشركة وعمال الشبكات لمتابعة ورفع مياه الأمطار.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن فرق العمل والمعدات تعمل منذ مساء أمس بدون توقف، وذلك نظرا لاستمرار سقوط الأمطار الغزيرة بدون توقف علي كل من مدينة مطروح ومدينة العلمين ومدينة الحمام ومدينة سيدي عبد الرحمن ومدينة الضبعة مما يضطرهم الى تكرار عمليات شفط المياه أكثر من مرة من نفس المناطق، وذلك حرصا من الشركة على عدم تعطيل حركة سير السيارات وإعادة سير الطرق.

وأضاف أنه تم رفع كميات مياه الأمطار المتجمعة للتأكد من سلامة حركة المواطنين فى الشوارع بأمان.

وأشاد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح بمجهودات الجنود المجهولة من أبناء الشركة والذين يستمرون في العمل لساعات وساعات رغم سوء الاحوال الجوية وتعرضهم لمخاطر الطقس وذلك في سبيل تقديم خدمة مميزة الى المواطنين.

وتابع أنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط الى منطقة مقابر مطروح "المغاربة" وذلك لتفادى حدوث تراكمات لمياه الامطار بها وخطر تعرض المقابر للانجراف وتستمر عمليات الشفط تزامنا مع سقوط الامطار الكثيفة ويأتي ذلك حرصا على الحفاظ على مشاعر المواطنين من ذوى المتوفيين والحفاظ على حرمة الميت ،ومنع تكرار سيناريو غرق المقابر الذى تعرضت له العام الماضي.

وتهيب شركة مياه الشركة والصرف الصحي بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن أية مناطق أو شوارع تتراكم بها مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.