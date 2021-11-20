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الأرصاد: خلايا رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السلوم ومطروح والإسكندرية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:56 م
الأرصاد: خلايا رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السلوم ومطروح والإسكندرية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى الخلايا الرعدية الممطرة تؤثر بشكل قوى على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (السلوم -مطروح -إسكندرية)ومناطق من شمال ووسط سيناء (العريش-نخل) ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا كما يصاحبها نشاط للرياح.
 
ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
 
 
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