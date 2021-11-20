اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 06:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مياه المنوفية تتابع ميدانيا عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع شبين الكوم

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:02 م
مياه المنوفية تتابع ميدانيا عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع شبين الكوم أمطار ارشيف
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار، مع انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.
 
كما كلف " نجيب " رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى  هطول أمطار علي أماكن متفرقة بالمحافظة.
 
وأكد على اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.
 
 

شركات المياه

مياه المنوفيه

الامطار

السيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السحب ترسم صورا رائعة فى السماء لحظة سقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:57 م

6 محافظات تعلن تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.. المحافظات تقرر التعليق حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين.. والقرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية.. والأرصاد تحذر من أمطار متوسطة لغزيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:54 م

هطول أمطار متوسطة على القاهرة.. والمحافظة تنشر معدات شفط المياه بالشوارع

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:13 م

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري كفر الزيات بسبب الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة