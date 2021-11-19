مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة غدا

المنوفية - محمد فتحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء.

وأكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة وذلك في إطار توجيهات محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، ورئيس الشركة القابضة المهندس ممدوح رسلان، والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار.

وأشار، إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها، وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ويتم العمل بها بصفة مستمرة.

وأضاف، يتم بصفة دورية التأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والانحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.

واستعرض، خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

وأوضح: يتم التواصل عن طريق فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن 125 مع عمليات المحافظة لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة، تخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع مسئولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وتزويد جميع المحطات بالمهمات اللازمة للتشغيل والصيانة قبل حلول فصل الشتاء.