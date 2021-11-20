اليوم السابع
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منسق حياة كريمة بأسوان: أكبر قافلة إغاثة موجهة لأهالي المحافظة المتضررين من الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:28 م
منسق حياة كريمة بأسوان: أكبر قافلة إغاثة موجهة لأهالي المحافظة المتضررين من الأمطار الأمطار في أسوان
ماجد تمراز

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قال محمد صلاح منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان، إن مصر مليئة بالقلوب الطيبة، وتقف فى الأزمات مع الأهالي، مشيرا إلى أن المؤسسات أطلقت قوافل حياة كريمة، وهى بمثابة قوافل حماية اجتماعية، تضم مواد غذائية لأهالى القرى المتضررة بالمحافظة من سقوط الأمطار، حيث يتم توزيع تلك المواد على كل مراكز المحافظة، حيث تم توجيه أكبر قافلة إغاثة لأسوان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "نحن حالياً فى إحدى القرى ويتم توزيع القوافل التى تم توجيهها للأهالى المتضررين، وهناك قوافل طبية ومساعدات ستكون إعادة بناء وترميم المنازل المتضررة، ومفروشات كاملة بالأجهزة الكهربائية، والمؤسسة تكفلت بدفع المقابل المادى للمنازل التى خصصت لبعض الأسر المتضررة".

وقال: "سيتم دعم القرى المتضررة بإعادة البناء من جديد، والمؤسسة تدخلت بشكل مباشر، من اللحظات الأولى للكارثة".


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