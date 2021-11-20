مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة فى الصومال

أعلنت السلطات الصومالية مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باى إحدى المحافظات الجنوبية.

وذكر "راديو مقديشو" الحكومي أن رجال الأمن قاموا بتمشيط المنطقة وفتحوا تحقيقًا في العملية الإرهابية.

وقد قرر مجلس الأمن الدولى تجديد حظر الأسلحة على الصومال والإذن بتفتيش السفن بقرار رقم 2607 (2021) بأغلبية 13 صوتًا فيما امتنع 2 عن التصويت وذلك حتى نوفمبر 2022.

وأشار القرار أيضا إلى أن حظر الأسلحة لا ينطبق على الأسلحة والمعدات العسكرية والمشورة الفنية والمساعدات المالية وغيرها والتدريب المتعلق بالأنشطة العسكرية التي تهدف فقط إلى تطوير قوات الأمن الوطني الصومالية ، كما تم تمديد الإعفاء ليشمل، من بين أمور أخرى، بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال وكذلك الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.