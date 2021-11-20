مستشار الرئيس للصحة: مازلنا بالموجة الرابعة لكورونا وتصنيع أحد أدوية الفيروس قريبا

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر ما زالت في الموجة الرابعة لوباء كورونا، وهناك سيطرة على الحالات التي يعد معظمها بسيطة، نتيجة التعامل بحرفية شديدة مع هذه الحالات لذلك نسب الوفيات أقل.

أضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، أنه لا يجب الاستهانة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، ويجب الاستمرار في عملية الوقاية باعتبارها قضية حيوية للغاية للوقاية، متابعا: "فيروس كورونا المستجد أحد فيروسات الجهاز التنفسي، والأنفلونزا الموسمية العادية أحد فيروسات الجهاز التنفسي، والأعراض تتشابه بينهما بنسبة 80% من الحالات، لذا علينا الاحتراز ضد الفيروسين لأنهما أمراض فيروسية معدية، وبما أننا في زمن الكورونا فيجب على المريض عزل نفسه عدة أيام ويتبع الإجراءات الاحترازية والوقاية ويحصل على الأدوية".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أهمية استشارة الطبيب المعالج حال الإصابة بأي فيروس سواء كورونا أو أنفلونزا، لتقديم الاستشارة الطبية له للتعافي في أسرع وقت، مردفا: "الأدوية الجديدة المنتجة لمعالجة كورونا، هي أدوية ضد الفيروسات ومن خلال التجارب الإكلينيكية للشركات المنتجة، يمكن الحصول على الأدوية للحالات البسيطة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة لكورونا لتقليل نسب المضاعفات والاحتياج لدخول المستشفيات، ونحن نتابع هذا عن قرب شديد جدا"، مؤكدا بالقول: "أحد هذه الأدوية سيتم تصنيعها في مصر قريبا، على غرار تصنيع اللقاحات، والدراسات بدأت فعليا في عملية التصنيع".

وأكمل: "هذه الأدوية ليست بديلة عن الأساليب الوقائية أو اللقاحات لأنها قد تكون أحد العوامل المساعدة في بعض الحالات وليس في جميعها".

وفيما يتعلق باليوم العالمي للطفل، قال مستشار رئيس الجمهورية: "الأطفال في مصر كثيرة جدا، والدولة المصرية ترعى الطفل من قبل ولادته، من خلال رعاية الأم الحامل للاطمئنان على سلامة الأم والطفل سويا".