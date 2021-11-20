محاكمة 3 سيدات وعامل استدرجوا شخصا وقتلوه لابتزازه لهم بصور خاصة.. لايف

الدقهلية: شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محكمة جنايات المنصورة، لجلسة محاكمة ثلاثة سيدات وعامل متهمين بقتل رجل أعمال بميت غمر بعد استدراجه، وقد شهدت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدى على قاسم رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت راشد، المستشار محى محمد الكنانى، المستشار محمد احمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة، واحمد كمال.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين عدد من الطلبات، من هيئة المحكمة والتى استمعت إليه حضور الطب الشرعى لمناقشته فى التقرير الصادر منه عن تشريح جثة المجنى عليه، مما كلف بحضور رئيس مباحث المركز والذى حرر القضية لسؤاله أيضا، فيما طالب دفاع المتهمة الثانى بيان من شركة المحمول للمكالمات الصادرة من هاتفه المحمول مع المتهمة الأولى وتوقيتها.

يذكر بأن قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة كل من:" ولاء ف 42 سنة، صاحبة محل ادوات منزلية، وروان ا 20 سنة طالب. بكلية الصيدلة، حسام م ن 20 سنة، عامل، وياسمين أ م 23 سنة، عاملة والجميع مقيمون ببندر ميت غمر بمحافظة الدقهلية" .

وذلك لقيامهن فى 23 يناير 2021، قتلوا المجنى عليه عمرو زكريا السرنجاوى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لوجود علاقة بين المتهمة الأولى والمجنى عليه تطورت إلى علاقة آثمة غير شرعية، وعلاقة المتهمة الثانية به تتضمن الحصول منه على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه، وعجزوا عن السداد، فقام المجنى عليه برفع دعاوى قضائية ضدهما والحصول على أحكام قضائية ضد المتهمة الاولى والثانية، فلجأوا إلى حيلة لاستدراج المجنى عليه واعطوه جرعة من عقار مخدر مما تسبب فى أن خارت قوته، واستدرجوه إلى أحد أفراد الأسرة، وقام المتهم الثالث بوضع قطعة قماش على فمه وأنفه وقام المتهمتان الاولى والثانية والرابعة بالإمساك بذراعيه للحيلولة دون حراكه، وقامت المتهمة الثانية بإحضار غطاء الراس ووضعه على رقبة المجنى عليه وجذبت هذا الغطاء مع المتهم الثالث لخنقه قاصدين إزهاق روحه مما تسبب فى وفاته ثم قام المتهمون بوضع الجثة بإحدى المجارى المائية المجاورة للطريق كما تبين أن المجنى عليه أقام علاقة مع الأم المتهمة الأولى والابنة المتهمة الثانية والحمل منه.