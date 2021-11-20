السجن 5 سنوات لمحام بتهمة التزوير وبراءة والده بعد اعترافه عليه في المنصورة

الدقهلية: شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، وعضوية المستشار أحمد عبد العظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبد الحميد الألفى، وأحمد مجر، وطارق عبد اللطيف بالسجن لمدة 5 سنوات لمحامي، وبراءة والده بعد اعترافه عليه لاتهامه باستخدام توكيلات موكيلة بعد إلغائها واستخدام توكيل والده فى رفع قضايا إيصالات أمانة ضد موكيله وقيامه بالتقرير بالمعارضة و الاستئناف عنهم والحصول على أحكام بالحبس حضوريا ضدهم، ثم ابتزازهم والحصول على مبالغ مالية للتصالح لهم.

ترجع الواقعة الى عام 2018 عندما قرر المستشار علاء السعدني المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة "جمعة م م" محامى حر، و والده "م م" إلى محكمة الجنايات بعد اتهام المتهم الأول باستخدام توكيل المجنى عليهما شرين رمضان على وابراهيم أحمد عبده، بعد قيامهما بإلغاء التوكيلات المحررة منهما للمحامى المتهم الأول، وذلك بعد قيامه بالاقرار فى محاضر الشرطة بقيام المجنى عليهما بالتبديد المبالغ المالية التى أدعى أنها مملوكة لوالده المتهم الثانى وقيام المحامى المتهم الأول بالتقرير بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية بالتوكيلات الملغية الخاصة بالمجنى عليهما حتى أصبحت الأحكام بالحبس ثلاث سنوات واجبة النفاذ، ثم فوجئ المجنى عليهما بالقبض عليهما والتنفيذ، وقام المحامى بابتزازهما والحصول علي مبالغ مالية للتصالح فتقدم المجنى عليهما ببلاغ ضد المحامى المزور ووالده.

وكانت المفاجأة أثناء جلسة المحاكمة اعترف الأب على نجلة المحامى، وأكد أنه ليس لديه علم بتلك الإيصالات ولم يحصل المجنى عليهما منه على ثمة مبالغ مالية أو تحرير إيصالات أمانة له، فقضت المحكمة ببراءة الأب ومعاقبة الإبن المحامى المزور بالسجن لمدة ٥ سنوات.